PZPN nie przedłużył umowy Michniewicza

Do spotkania Kuleszy z Michniewiczem doszło w poniedziałkowe popołudnie. Co prawda rozmowa była zaplanowana na godz. 13.00, ale ostatecznie z powodów logistycznych doszło do niej godzinę później. Kulesza miał na niej poinformować trenera o nieskorzystaniu przez PZPN z klauzuli, która znajduje się w umowie. Zgodnie z nią po ostatnim meczu reprezentacji na mistrzostwach świata (czyli po spotkaniu z Francją), federacja mogła jednostronnie przedłużyć kontrakt na takich samych warunkach jak dotychczas. Związek potwierdził to w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

Koniec Michniewicza w reprezentacji?

Co ciekawe wcześniej Michniewicz publicznie zaprzeczył istnieniu klauzuli, która miała obowiązywać przez siedem dni po ostatnim meczu na mundialu. W trakcie wywiadu z Jackiem Kurowskim z Telewizji Polskiej szkoleniowiec mówił: "Nie ma czegoś takiego jak siedem dni w moim kontrakcie. (...) Dużo jest nieprawdy, porozmawiajmy o faktach. Ja panu powiem jaka jest sytuacja z moim kontraktem, żeby nie tracić czasu. Mój kontrakt obowiązuje do 31 grudnia. I tyle. Pan wie tyle samo co ja. Koniec. Prezes może przedłużyć ten kontrakt, decyzja należy do niego, bo on jest moim szefem".