Kulesza odwiedził piłkarzy w hotelu. Probierz opóźnił konferencję

Kulesza odwiedził piłkarzy w hotelu. Pierwsza odprawa Probierza

Wcześniej piłkarze do godziny 15 zjeżdżali do hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie. Ci bardziej doświadczeni sprytnie podjeżdżali do hotelu tylnym wejściem, by uniknąć czyhających paparazzi oraz łowców autografów. Niektórzy jednak, jak debiutant Patryk Peda, wchodzili do hotelu frontowymi drzwiami i znaleźli nawet czas na kilka zdjęć z fanami.