Kulesza odpowiedział na kluczowe pytanie ws. Stasiaka. Jasne stanowisko

Skandal wokół PZPN. Człowiek skazany za korupcję podróżował z reprezentacją Polski

Początkowo PZPN poinformował, że za obecnością Stasiaka na tym meczu stoi niewymieniony z nazwy sponsor. Wybuchł skandal. Firmy współpracujące ze związkiem zaczęły hurtowo odcinać się od tego oświadczenia. Prezes InPostu Rafał Brzoska zażądał podania konkretnie, które przedsiębiorstwo zaprosiło tego człowieka na wyjazd do Kiszyniowa. Firma Tarczyński natomiast zapowiedziała zakończenie współpracy z reprezentacją Polski. Zamieszanie było ogromne.

W końcu głos zabrała firma Inszury.pl, która przyznała się do winy. Chwilę później Cezary Kulesza potwierdził, że to właśnie ten partner biznesowy stoi za obecnością Mirosława Stasiaka na wyjeździe do Kiszyniowa.