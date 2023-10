Kulesza odetchnął z ulgą, zabrał głos po meczu z Farerami. Wymowne słowa

By chronić możliwe szanse na awans do przyszłorocznego Euro, Cezary Kulesza zdecydował się podjąć trudną, aczkolwiek jedyną właściwą decyzję. Zwolnił z funkcji selekcjonera Fernando Santosa, przyznając się do swojego błędu. Portugalczyk nie odmienił gry reprezentacji, a wręcz przeciwnie. Korzystając ze wcześniejszych schematów, został zweryfikowany w najgorszy z możliwych sposobów.