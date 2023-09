Kulesza już po raz trzeci szuka selekcjonera. A tu taki wpis w sieci!

Tak więc szef związku musiał na gwałt szukać nowego szkoleniowca, a zbliżały się dwustopniowe baraże do mistrzostw świata, w których mieliśmy zagrać z Rosją. Ta jednak z powodu agresji na Ukrainę została wykluczona i "Biało-Czerwoni" od razu trafili do finału barażu, gdzie naszym rywalem była Szwecja. W spotkaniu z "Trzema Koronami" Polaków poprowadził już Czesław Michniewicz. I je wygrał, potem także utrzymał się w dywizji A Ligi Narodów, by na koniec wyjść z grupy w mistrzostwach świata, choć styl przyprawiał o zgrzytanie zębów.