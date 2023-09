Kulesza całkowicie zmienia strategię gry. To ma być klucz do sukcesu. Presja czasu ogromna

Michał Probierz wygrał z Markiem Papszunem wyścig o posadę selekcjonera reprezentacji Polski . Część komentatorów upiera się jednak, że żadnego wyścigu nie było. Ich zdaniem, prezes PZPN Cezary Kulesza od początku wiedział, komu powierzy stery kadry . Nazwisko drugiego pretendenta miało rzekomo posłużyć wyłącznie do gry pozorów .

Probierz to wieloletni dobry znajomy sternika krajowej federacji. Z kolei Papszun uchodził za "faworyta ludu . W środę rano oficjalnej nominacji doczekał się ten pierwszy.

- Myślę, że prezes Kulesza miał prawo wybrać trenera, który jest jego autorskim wyborem. I musi zdawać sobie sprawę, że może za to odpowiadać. Będąc prezesem PZPN pewnie każdy z nas chciałby wybrać trenera, którego chce, a nie tego, którego chcą inni - oznajmił w rozmowie z serwisem Meczyki.pl poprzedni szef PZPN, Zbigniew Boniek .

Boniek zarzuca Kuleszy brak samodzielnych decyzji. "Dwa poprzednie wybory selekcjonera nie były jego"

Wiceprezydent UEFA zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że obecny prezes związku całkowicie zmienił strategię wyboru trenera kadry . W dwóch poprzednich przypadkach proces decyzyjny wyglądał zupełnie inaczej. Nie do końca profesjonalnie.

- Według mnie dwóch poprzednich selekcjonerów to nie były wybory Cezarego Kuleszy. Czesława Michniewicza podpowiedziano mu za pięć dwunasta, kiedy nie wiedział, kogo, co i jak, a czas biegł i trzeba było kogoś zrobić selekcjonerem. Tak samo z Santosem, z którym - umówmy się - nie rozmawiał. Dopiero rozmawiał z nim poprzez tłumacza, jak przyleciał do Polski - przypomina Boniek.