Kucharski ostrzega przed Lewandowskim. Wskazuje konkretne "zagrożenie". Sam już ma kłopoty

"Prezesowi PZPN Cezaremu Kuleszy i piłkarzom reprezentacji Polski w obecnej sytuacji zalecałbym ostrożność w komunikacji z Robertem Lewandowskim i jego otoczeniem. Z ostrożności prosiłbym, aby telefony zostawiał gdzieś na boku" - to treść posta zamieszczonego w mediach społecznościowych przez Cezarego Kucharskiego. Były agent "Lewego" w oczywisty sposób nawiązuje do spotkania, w trakcie którego ich rozmowa została potajemnie nagrana. Czy napiętą atmosferę wokół kadry uda się oczyścić do czwartkowego meczu z Wyspami Owczymi?