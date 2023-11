Kubeł zimnej wody na głowy naszych piłkarzy. Majdan nie gryzie się w język

W grupie eliminacyjnej straciliśmy tyle bramek co Mołdawia. To wyglądało fatalnie. Do tego przegraliśmy z Albanią w Tiranie po fatalnym meczu. (...) Mecz z Czechami zremisowaliśmy, a powinniśmy go przegrać. Rywale nie mogli trafić do bramki z najbliższej odległości. I to nie jest złośliwość, tylko fakt. Oby nasza kadra zaczęła grać tak, jak wszyscy byśmy tego chcieli. (...) Zastanawiam się, czy nie jesteśmy naiwni i nie potrafimy zejść z naszych oczekiwań i ciągle myślimy, że nasza kadra będzie przypominała taką, jaka była kiedyś. Te eliminacje trwają rok i reprezentacja grała fatalnie. W ośmiu meczach wystąpiło 32 zawodników. Dwóch trenerów prowadziło Polskę. Jeżeli chodzi o stabilizację personalną i stabilizację formy, to jesteśmy na razie bardzo daleko

~ stwierdził.