Ktoś jeszcze pyta o Milika? Tomaszewski od razu ucina dyskusję. Mocno i dosadnie

- Nagle pojawiły się komentarze, dlaczego Milik nie gra... My o tym już mówiliśmy od kilku miesięcy. Milik to zawodnik, który nie przełamał się, jeśli chodzi o skuteczność. Niewykorzystywanie "setek" powoduje załamanie w zespole - tłumaczy Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Liczby Milka w kadrze? Jedna bramka na rok. "No nie, tak być nie powinno"

- Jak bramkarz puszcza "szmatę" między nogami, to mówi się o tym przez wiele tygodni. A jak napastnik nie strzela, to szybko się o tym zapomina. No nie, tak być nie powinno. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń, co do decyzji Michała Probierza - oznajmia z całą mocą Tomaszewski.