Kto za Michniewicza? Oto kandydaci na selekcjonera reprezentacji Polski!

Pierwsi kandydaci do zastąpienia Michniewicza pojawili się zaraz po odpadnięciu Polaków z mistrzostw świata. Niedługo później chętnych było już więcej, gdy wybuchła afera z premiami i okazało się, że wielu działaczom i piłkarzom nie jest z Michniewiczem po drodze.

Niemal od początku przewija się kandydatura Andrija Szewczenki , z którym Kulesza negocjował jeszcze przed zatrudnieniem Michniewicza. Wtedy prezes PZPN podkreślał, że Ukrainiec ma na koncie sukcesy jako selekcjoner swojej drużyny narodowej, do tego jest ambitny i - co być może najważniejsze - ma autorytet wśród zawodników.

Wiadomo jednak, że w przypadku Szewczenki PZPN musiałby głębiej sięgnąć do kieszeni, choć w związku próbują przekonywać, że pieniądze nie powinny być przeszkodą w poszukiwaniu nowego selekcjonera.

Wśród kandydatów pojawia się także Nenad Bjelica , który pracował w Lechu. Choć w Poznaniu wielkich sukcesów nie osiągnął, to w PZPN podobno są osoby, które chętnie przyjrzałyby się bliżej tej kandydaturze.

Co prawda wspomnienia po Portugalczykach w PZPN-ie nie są za dobre (za sprawą Paulo Sousy i jego sztabu), ale kandydatem, nad którym na pewno warto się pochylić, jest Paulo Bento. Jeśli chodzi o pracę w reprezentacjach, to w latach 2010 - 2014 prowadził kadrę Portugalii i podczas Euro 2012 doszedł z nią do półfinału, ale podczas MŚ w 2014 nie wyszedł z grupy. Przez ostatnie cztery lata Bento był selekcjonerem Korei Południowej, z którą odpadł w 1/8 finału mistrzostw świata (po 1-4 z Brazylią) i zrezygnował.