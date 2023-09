Kto selekcjonerem kadry? Pilny telefon do Lewandowskiego. Kulesza ujawnia plan

Tabela grupy E w eliminacjach Euro 2024... boli od samego patrzenia. Reprezentacja Polski plasuje się obecnie na przedostatniej lokacie, wyprzedzając tylko Wyspy Owcze. Wciąż zachowuje jednak szanse na awans do finałów ME, nawet bez konieczności rozegrania barażu.

- Dopóki są matematyczne szanse na bezpośredni awans, to nie widzę powodu, dla którego miałbym nie wierzyć - mówi w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Kulesza zapowiada telefon do "Lewego". Wciąż nie padła najbardziej wyczekiwana data

Co zrozumiałe, na pytanie o dzień ogłoszenia nazwiska nowego selekcjonera Kulesza nie potrafi odpowiedzieć. Wiadomo jedynie, że stanie się to w przyszłym tygodniu. Na 20 września zaplanowano zebranie zarządu PZPN. Nie oznacza to jednak, że tego samego dnia padnie kluczowa odpowiedź.