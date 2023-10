Kto kapitanem kadry? Nokautujący cios w Zielińskiego. Tego się nie spodziewał

Kto założy kapitańską opaskę w reprezentacji Polski? Bąk nie widzi w tej roli Zielińskiego

- Może Wojciech Szczęsny - zastanawia się Bąk. - A że jest bramkarzem? To żadna przeszkoda, wciąż jest członkiem drużyny. Ma charakter, nie widzę innego takiego zawodnika w tej ekipie. To chyba najbardziej odpowiednia osoba. Piotr Zieliński? Nie, nie jest najmocniejszy psychicznie, niech on się skupi na grze, ostatnio bardzo dobrze mu to idzie.