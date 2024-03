Kto bohaterem meczu Walia - Polska? Ta odpowiedź stała się hitem sieci

Dariusz Szpakowski wrócił na komentatorskie stanowisko po 15-miesiecznej przerwie. W Cardiff to on obwieścił awans reprezentacji Polski do finałów Euro 2024. Po heroicznym boju "Biało-Czerwoni" pokonali Walię w serii rzutów karnych 5:4.

72-letni komentator w euforii nie omieszkał przypomnieć na antenie, że na mecz drużyny narodowej z jego udziałem czekał trzy długie lata. Jak się okazuje, nie tylko on. Do grona sympatyków legendarnego sprawozdawcy należy Marcin Najman. Reklama

Jeden z najbardziej znanych zawodników MMA dał temu wyraz w najnowszym poście na Instagramie.

Najman zachwycony powrotem Szpakowskiego. Składa stanowczą deklarację

- Mamy to. Jedziemy na Euro. Wyszarpaliśmy to im z gardła. I o to chodzi. Na Euro nie jedzie tylko kilka drużyn. Ale to nie my. My jedziemy - rozpoczął triumfalnie.

- Najjaśniejszy punkt naszej drużyny? Bez wątpienia Dariusz Szpakowski i jego komentarz. To, że pan Dariusz wrócił na antenę, to znakomita informacja. I właściwie tylko i wyłącznie dla niego będę to Euro oglądał. Dla tych komentarzy - dodał.

Szpakowski zapewne znajdzie się w ekipie TVP na tegoroczne ME. I będzie komentował kolejne występy kadry Michała Probierza. Czy usłyszymy go również w wielkim finale? W poprzednim turnieju o mistrzostwo kontynentu został pozbawiony takiej możliwości w ostatniej chwili.

Wydawało się wówczas, że to koniec jego kariery. Tymczasem ponownie usłyszeliśmy go z Kataru, gdzie komentował również finał. Był to jego dwunasty i ostatni mundial w długoletniej przygodzie z mikrofonem. Reklama

Finały Euro 2024 zostaną rozegrane w dniach 14 czerwca - 14 lipca w Niemczech. "Biało-Czerwoni" trafili do bardzo silnej grupy D. Czeka ich konfrontacja z Holandią (16.06), Francją (21.06) i Austrią (25.06).

