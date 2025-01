Krzysztof Piątek wrócił na dobre, Polak komplementowany. "Jeden z pięciu najlepszych w kraju"

Basaksehir przegrał, ale Piątek błysnął. Wysunął się na prowadzenie

Po tym, jak Krzysztof Piątek zaliczył spektakularne wejście do AC Milan w 2019 roku, rozpoczął się stopniowy regres reprezentanta Polski . Od tamtej pory nigdy nie zdołał nawiązać do liczb, które notował jeszcze w Genoi, przed przenosinami na San Siro. Nie był w stanie odnaleźć się w Hercie Berlin, AC Fiorentinie czy Salernitanie. Trudno się zatem dziwić, że kibice nad Wisłą nie mieli wielkich oczekiwań, gdy popularny "Pio" trafiał latem 2023 roku do Basaksehiru . Coraz więcej wskazuje jednak na to, że w Stambule Polak znalazł swoje miejsce na Ziemi.

"Jeden z najlepszych Polaków, którzy kiedykolwiek grali w naszych rozgrywkach"

"Jest jednym z najlepszych na swojej pozycji, ale nie najlepszy. Icardi, Rafa Silva i Dzeko to wysoka półka. Z kolei najlepszy napastnik w rozgrywkach to Osimhen. W tej formie może zaliczymy go do piątki najlepszych graczy całej ligi. Jeśli Piątek byłby Turkiem, na pewno regularnie grałby w pierwszej jedenastce reprezentacji kraju. My nie mamy żadnego wartościowego napastnika. Piątek jest drugim najlepszym Polakiem na tej pozycji, tak uważam. Lepszy jest tylko legendarny Robert Lewandowski. Obaj powinni tworzyć atak polskiej kadry" - wyznał Erol w rozmowie ze "Sportowymi Faktami WP".