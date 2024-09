Krzysztof Piątek pewny siebie przed meczami reprezentacji. To powiedział o swojej formie

Pierwsze pytanie do Jakuba Modera i Krzysztofa Piątka dotyczyło oczywiście Wojciecha Szczęsnego, który zakończył piłkarską karierę. - Na pewno to była bardzo ważna postać w szatni, niesamowity piłkarz, przyszło mi z nim grać w Serie A i strzeliłem mu bramkę, cieszę się z tego. Szkoda, że go z nami nie ma, bo na pewno by pomógł - odpowiedział napastnik tureckiego Basaksehiru. Następnie został zapytany o czwartkowego rywala.

