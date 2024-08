Krychowiak zwrócił się do Szczęsnego. Nagle padł temat książki, to może być hit

Decyzja Wojciecha Szczęsnego związana z zakończeniem piłkarskiej kariery zszokowała kibiców z całego świata. Z zaskoczeniem słowa golkipera przeczytali też jego koledzy po fachu. Do tego grona należy Grzegorz Krychowiak, który w wyjątkowy sposób podziękował swojemu kompanowi za wiele lat wspólnej przygody. We wpisie na Instagramie pojawił się nawet temat wspólnej książki. Internautów do poparcia pomysłu długo nie trzeba było namawiać.