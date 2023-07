Po publikacji Przeglądu Sportowego Onet na jaw wyszedł spór między Grzegorzem Krychowiakiem a lekarzem reprezentacji Polski Jackiem Jaroszewskim, którzy swego czasu prowadzili wspólny biznes. Były pomocnik kadry złożył zawiadomienie do prokuratury, zarzucając Jaroszewskiemu oszustwo, na co ten odpowiedział w krótkim oświadczeniu. Przy okazji "oberwało się" autorowi tekstu, jaki pojawił się we wspomnianym serwisie.