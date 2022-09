Do marca tego roku Grzegorz Krychowiak był piłkarzem Krasnodaru. Po rozpoczęciu wojny wywołanej przez Rosję Polak zdecydował się opuścić kraj agresora. Do końca sezonu 2021/22 grał w ateńskim AEK-u. Kolejny etap jego kariery ma miejsce w saudyjskim Al-Shabab. W rozmowie z TVP Sport wytłumaczył, dlaczego zdecydował się na transfer na Bliski Wschód.

Krychowiak o piłce w Arabii Saudyjskiej. "Jestem zaskoczony"

- Podjęcie tej decyzji ułatwił mi fakt, że jest to miejsce podobne pod względem warunków atmosferycznych do tego, w którym rozegrany będzie mundial. Wiedziałem, że jest tu ekstremalnie gorąco, że pogoda jest całkiem inna niż w Europie, ale pomoże mi ona łatwiej przygotować się do mistrzostw - przyznał.

Został także zapytany o sam poziom futbolu w Arabii Saudyjskiej. - Jestem pozytywnie zaskoczony jakością zawodników, którzy tu występują, zwłaszcza w naszym zespole. Jest wielu świetnych lokalnych graczy, ale także zagranicznych. Przed podpisaniem kontraktu rozmawiałem długo z Everem Banegą, którego znam z gry w Sevilli. Świetnie "sprzedał" mi ten produkt - dodał defensywny pomocnik.

Krychowiak ma na koncie 93 mecze w reprezentacji Polski. Strzelił dla niej pięć goli, sześciokrotnie także asystował. Jest pewniakiem Czesława Michniewicza do powołania na listopadowo-grudniowy czempionat globu.

