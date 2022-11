Krychowiak skomentował powołania, ale bardzo szybko usunął wpis

Jak to zwykle bywa przy okazji powołań do reprezentacji, każdy interesujący się losami naszej kadry ma swoje zdanie dotyczące personaliów. Pewnie gdyby dać szansę wyboru fanom, to tylu ilu jest kibiców, prawdopodobnie tyle różnych wariantów powołań byśmy otrzymali. W kadrze ogłoszonej przez Czesława Michniewicza nie ma ogromnych sensacji, na miarę choćby tych z 2006 roku, ale i tak dyskusja była bardzo duża.