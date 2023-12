Krychowiak reaguje na zwolnienie Kwiatkowskiego. Wymowne słowa. "Idziesz..."

Ostatecznie jednak dopiero 7 grudnia polska federacja wydała oficjalny komunikat w tej sprawie - bardzo lakoniczny i sformułowany w taki sposób, że został on wręcz storpedowany przez krytykę. Sam Kwiatkowski zaś niedługo potem wydał własne oświadczenie, wbijając szpilkę w zachowanie dotychczasowego pracodawcy .

Krychowiak dziękuje Kwiatkowskiemu. "Gratulacje za te wszystkie lata"

Niemniej całe mleko już się rozlało - a tymczasem nadeszła kolejna fala wiadomości kierowanych do 46-latka. Kilka słów skreślił m.in. Grzegorz Krychowiak , który całkiem niedawno zakończył karierę reprezentacyjną i w pewien sposób odniósł się do tego faktu:

Jakuba Kwiatkowskiego w roli rzecznika być może zastąpi Tomasz Kozłowski, który obecnie pełni funkcję szefa departamentu komunikacji i mediów PZPN. Jest to zresztą jedna z dwóch - obok selekcjonera Michała Probierza - osób, która doprowadziła do zwolnienia "Kwiatka". Nie wiadomo, co stanie się ze stanowiskiem team managera - czy ktoś je przejmie, czy też może zostanie ono całkowicie zlikwidowane lub np. przekształcone.