Choć Santos od początku objęciu sterów w naszej drużynie narodowej zapowiadał, że nie należy spodziewać się rewolucji, to jednak można było podejrzewać, że Portugalczyk zechce już pierwszymi powołaniami pokazać, że nie będzie przywiązywał się do nazwisk.

Grzegorz Krychowiak komentuje brak powołania. Jednym słowem!

Brak Krychowiaka, co naturalne, z miejsca stał się szeroko komentowany, zresztą już pierwsze pytanie na konferencji padło o tego zawodnika . Odpowiedź Santosa była jednak zdecydowana. - Jeśli chodzi o powołania, to nigdy nie wypowiadam się na temat indywidualnych nazwisk - odparł Portugalczyk, jednym zdaniem zamykając temat, który już podczas medialnego wydarzenia nie wrócił.

Do sprawy już zdążył odnieść się Krychowiak i robił to zaskakująco. Z jednej strony zdecydowanie, z drugiej wybrał ekstrawagancką formę. Otóż wykorzystał do tego post na Twitterze, opublikowany przez kanał PZPN "Łączy nas piłka". Do zawartego pytania: "czy tęsknisz za meczami reprezentacji Polski?", odniósł się właśnie... Krychowiak!