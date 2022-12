Według różnych źródeł kadrowicze mieli otrzymać od 30 do nawet 50 milionów złotych. W mediach pojawiło się wiele rozmaitych wersji, dotyczących tego, w jaki sposób miała zostać podzielona cała kwota oraz okoliczności, w których do tego doszło. Głos w sprawie zabierał już między innymi selekcjoner, Czesław Michniewicz a także kapitan, Robert Lewandowski .

- 20 dni spędziliśmy w Katarze. Na temat ewentualnych premii od premiera rozmawialiśmy 5 minut. Taka to skala problemu. Z Robertem Lewandowskim rozmawiałem może 3-4 minuty o tym - mówił trener . "Lewy" podkreślał z kolei, że na całym zamieszaniu cierpią nie tylko piłkarze, ale i kibice.

Grzegorz Krychowiak mówi w temacie premii

Teraz na ten temat wypowiedział się również Grzegorz Krychowiak . Pomocnik drużyny narodowej udzielił wywiadu serwisowi "Meczyki.pl". Jak zapewnił, ze swojej strony nie ma sobie nic do zarzucenia. Dodał przy tym, że od samego początku informacji o pieniądzach "słuchało się z dużym niedowierzaniem" .

- Nie z takich rzeczy powstawały afery. Wstaliśmy od stołu i powiedzieliśmy sobie w wąskim gronie: "Panowie, będzie z tego syf" . Że to jest złe. Że to uderzy głównie w nas - mówił.

Dlaczego gracze nie zrzekali się udziału w podziale premii? To gracz tłumaczy zasadami funkcjonowania grupy, z której trudno się wyłamać bez szkody dla innych.

Piłkarz Al-Shabab wyznał że nie rozumie, dlaczego to piłkarze mają się tłumaczyć. - Szambo wybiło, a my je sprzątamy. Wrzucono nam granat do szatni i zamknięto drzwi - uważa.