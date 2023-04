To było jedno z najbardziej dramatycznych spotkań w dziejach ligi saudyjskiej. Do doliczonego czasu Al-Shabab , w barwach którego występuje Grzegorz Krychowiak, utrzymywał remis 1:1 z Al-Ittihad . Argentyńczyk Cristian Guanca wyrównał po przerwie i wydawało się, że goście wywiozą korzystny remis. Wtedy w ostatniej minucie sędzia podyktował dla nich rzut karny. Mogli wygrać, ale nie trafił wówczas Aaron Boupendza, piłkarz z Gabonu.

Grzegorz Krychowiak antybohaterem w doliczonym czasie

Polski piłkarz starł się z Zakaria Al Hawsawi do tego stopnia, że przeciwnik go opluł. Sędzia ukarał go za to czerwoną kartką i wyrzucił z boiska. Mieliśmy już piątą minutę czasu doliczonego, ale zamieszanie spowodowało, że arbiter nie zamierzał wciąż kończyć spotkania. W kolejnych dodanych minutach Grzegorz Krychowiak zdążył stać się antybohaterem meczu. Sfaulował bowiem przeciwnika i sędzia podyktował jedenastkę dla gospodarzy, Al-Ittihad.