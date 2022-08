Krychowiak nie pojedzie na mundial? Mocne słowa Michniewicza!

Rosja wywołała wojnę. Zaczęły się problemy Krychowiaka

Gdy Rosja wywołała bestialską wojnę na Bogu ducha winnej Ukrainie sportowa kariera Krychowiaka i kilku innych naszych reprezentantów, grających w rosyjskiej Premjer Lidze, znalazła się na zakręcie. Sebastian Szymański dokończył ubiegły sezon w Rosji, ale latem natychmiast wyprowadził się z Moskwy, zanim znalazł nowy klub. Ostatecznie trafił do Feyenoordu Rotterdam.

Grzegorz Krychowiak w połowie marca skorzystał z okienka, jakie dla piłkarzy występujących w Rosji otworzyła FIFA i przeniósł się na wypożyczenie do AEK Ateny, z którym zajął trzecie miejsce w Grecji. Choć ateńczycy byli bardzo zadowoleni z "Krychy", widzieli w nim jednego z liderów, nie stać ich było na wykupienie go z Krasnodaru. Nie jest też tajemnicą, że w rosyjskim klubie Grzegorz ma wysoki kontrakt, na poziomie trzech milionów euro rocznie.

Gdy większość sympatyków Krychowiaka i reprezentacji Polski spodziewała się, że znajdzie miejsce w jednej z silnych lig europejskich, on przeniósł się do Al-Shabab z egzotycznej ligi Arabii Saudyjskiej. Istnieje jeden mały plus, że gra w niej zapewni mu dobrą aklimatyzację w sąsiadującym z Arabią Katarze, ale czy poziom sportowy tych rozgrywek pozwoli mu na złapanie się do kadry na mundial?

Czesław Michniewicz reaguje na transfer do egzotycznej ligi Krychowiaka

Znaczące zdanie w tej kwestii wypowiedział selekcjoner Czesław Michniewicz, cytowany przez sport.tvp.pl. Trener był przepytywany przez młodych piłkarzy podczas akcji "Lato w mieście", jaką w Białołęce zorganizowało KTS Weszło.

Czy Grzegorz Krychowiak zagra na mistrzostwach świata? Też chciałbym to wiedzieć. Jest taki problem, że on będzie teraz grał w Arabii Saudyjskiej. Jego liga startuje 25 sierpnia. Do mistrzostw świata zagra maksymalnie osiem meczów i 15 października zakończy sezon. My dopiero za miesiąc, 22 listopada gramy z Meksykiem powiedział Michniewicz.

Selekcjoner dodał, że zamierza się jak najszybciej spotkać i porozmawiać z "Krychą". Wybiera się do niego do Arabii Saudyjskiej na początku października. Na razie Al-Shabab z Krychowiakiem przebywa na zgrupowaniu w Hiszpanii.

Michniewicz ma sporo problemów z druga linią

Grający w słabszej lidze Krychowiak to nie koniec kłopotów z drugą linią reprezentacji Polski. Jakub Moder musiał przejść drugą operację kontuzjowanego kolana, jego powrót do gry jest zapowiadany dopiero na przyszły rok. Jacek Góralski po operacji oka dopiero wchodzi do treningów w swym nowym klubie VfL Bochum.

Krystian Bielik przez kontuzje nie gra od kwietnia, w minionym tygodniu przeniósł się na wypożyczenie z Derby do grającego w Championship Birmingham. Na pierwszy występ w nim Krystiana musimy jeszcze poczekać.

Kwartet Moder, Góralski, Bielik, Krychowiak ryglował dostęp do polskiej bramki podczas barażu ze Szwecją.