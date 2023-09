Krychowiak kończy z reprezentacją. Głos zabrali prezesi - Kulesza i Boniek

Urodzony 29 stycznia 1990 roku w Gryficach zawodnik już jako 16-latek trafił do Girondins Bordeaux , a zadebiutował we francuskiej ekstraklasie w 2008 roku. Później był piłkarzem m.in. Sevilla FC (2014-16), Paris Saint-Germain (2016-19), z którego był również wypożyczany do innych klubów, oraz Lokomotiwu Moskwa (2019-21). Z Sevillą dwukrotnie triumfował w Lidze Europy (2015, 2016) , z PSG zdobył Puchar Francji (2017), a z Lokomotiwem dwukrotnie wywalczył Puchar Rosji (2019, 2021). Obecnie gra w Abha Club z Arabii Saudyjskiej.

Reprezentacja Polski. Kulesza i Boniek o decyzji Krychowiaka

Krychowiak ma na koncie także wyróżnienia indywidualne m.in. w sezonie 2014/15 został wybrany do jedenastki ekstraklasy hiszpańskiej, w 2015 do drużyny roku w plebiscycie "France Football", a w 2016 przez ten sam magazyn do drużyny mistrzostw Europy we Francji oraz do jedenastki Ligi Europy.