Andrzej Bobowski od blisko 50 lat regularnie podróżuje po świecie, aby na żywo dopingować "Biało-Czerwonych". Jest stałym bywalcem największych futbolowych aren, ma na koncie dwanaście mundiali. Jak sam zauważa - to tyle, co legendarny komentator Dariusz Szpakowski. - Różnica między nami jest taka, że jemu za to płacą, a ja sam wydaję swoje pieniądze - śmiał się "Bobo" w rozmowie z Interią.