Koźmiński zrugał reprezentanta Polski. "Jest po prostu słaby"

Bartosz Slisz na celowniku. Koźmiński nie wytrzymał

W kadrze jednak, jak na razie wciąż tego wyczekiwanego błysku nie zobaczyliśmy i cierpliwość niektórych do Slisz ma prawo się kończyć. Jedną z takich osób jest Marek Koźmiński, który przejechał się po pomocniku reprezentacji Polski. - Slisz jest po prostu słaby. A już na pewno jest za słaby na reprezentację Polski i wszystko wskazuje na to, że selekcjoner w końcu przejrzał na oczy. Wielokrotnie dostawał szansę, ale nie spisywał się dobrze - ocenił stanowczo w rozmowie z "TVP Sport".

- Absolutnie nie jest to zawodnik, który prezentuje poziom międzynarodowy, reprezentacyjny. Może daje sobie radę w MLS, czy tak jak wcześniej w PKO BP Ekstraklasie, ale to na tyle, nic więcej. Nie dość, że nie znajduje się w dobrej dyspozycji, to po prostu nie ma odpowiednich umiejętności do tego, żeby być częścią kadry narodowej - dodał bezlitośnie nasz były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.