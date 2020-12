Koźmiński: mamy możliwości, by powalczyć o pierwsze miejsce

"Choć drugie miejsce przedłuża szanse na awans poprzez baraże, to my będziemy walczyć o pierwszą lokatę. Mamy ku temu możliwości" – tak wiceprezes PZPN ds. sportowych Marek Koźmiński skomentował wyniki losowania grup eliminacyjnych do piłkarskich mistrzostw świata 2022.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Błaszczykowski, Marek Koźmiński i Zbigniew Lach pożegnali Adama Musiała. wideo INTERIA.PL

Polska znalazła się w grupie I, a jej rywalami będą: Anglia, Węgry, Albania, Andora i San Marino.

Reklama

"To ciekawy zestaw. Mamy jednego tuza światowego futbolu, czyli Anglików, trzy takie dość +egzotyczne+ jak na europejskie warunki drużyny, czyli: San Marino, Andorę i Albanię. No i są jeszcze Węgrzy, ale zakładając, że jesteśmy od nich mocniejsi, to wszystko może sprowadzić się do dwumeczu z Anglią" - ocenił Koźmiński.

Srebrny medalista olimpijski z Barcelony nie zgadza się z opinią, że biało-czerwoni trafili do "grupy marzeń".

"Zamiast Anglików mogła Dania albo Chorwacja, ale niemożliwe jest, aby w eliminacjach mistrzostw świata nie trafić na bardzo silnego rywala" - zauważył.

Koźmiński rywalizację z Anglią określił mianem "powrotu do historii", gdyż biało-czerwoni po raz siódmy będą walczyć z tym zespołem o awans na mistrzowską imprezę.

Zaczęło się wspaniale, bo w 1973 roku drużyna trenera Kazimierza Górskiego wywalczyła awans do mistrzostw świata, ale potem Polacy zawsze byli gorsi od Anglików, nie udało z nim odnieść choćby jednego zwycięstwa. Koźmiński, jak piłkarz też doświadczał tej traumy w eliminacjach do mistrzostw świata w 1994 roku.

"Uważam, że w Europie są reprezentacje poza naszym zasięgiem, ale do tego grona nie zaliczam Anglii. Jesteśmy z nimi w stanie powalczyć, choć czeka nas bardzo trudne zadanie. Choć drugie miejsce przedłuża szanse na awans poprzez baraże, to my z założenia będziemy walczyć o pierwszą lokatę. Mamy ku temu możliwości sportowe. Doceniamy Węgrów, ale na dzisiaj nasza reprezentacja jest klasyfikowana wyżej, co nie znaczy, że mecz z nimi czy z Albanią na wyjeździe to będą +spacerki+. Podejdziemy do tych eliminacji z pokorą" - zapewnił.

Według Koźmińskiego, bardzo istotną rolę w tych eliminacjach będzie miał kalendarz.

"Pod względem liczby meczów przyszły rok zapowiada się dramatycznie. Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było. Moim zdaniem najlepiej byłoby kluczowe mecze rozgrywać w marcu i październiku. Zwłaszcza październik, jeśli chodzi o formę reprezentantów, to najlepszy czas. Im bliżej końca roku, tym będzie gorzej, bo nie mamy czterdziestu zawodników na wysokim poziomie" - podkreślił Koźmiński.

Za najważniejsze spotkania tych eliminacji uznał domowe z Anglią oraz wyjazdowe z Węgrami i Albanią.

Kwalifikacje do mundialu w Katarze potrwają od marca do listopada 2021 roku. Przepustkę na mundial wywalczą zwycięzcy grup, zaś reprezentacje z drugich miejsc trafią do baraży. Turniej w Katarze odbędzie się od 21 listopada do 18 grudnia 2022 roku.