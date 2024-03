Na ten dzień czekali wszyscy fani polskiego futbolu. Po nieudanych eliminacjach do Euro 2024 "Biało-Czerwoni" wezmą udział w marcowych barażach, od których zależy, czy pojadą na mistrzostwa Europy do Niemiec. Choć czwartkowy mecz z Estonią jeszcze się nie odbył, Polski Związek Piłki Nożnej nie zakłada wpadki. Przygotowane zostały już specjalne koszulki, w których polscy piłkarze świętować będą... triumf w finale baraży, który odbędzie się we wtorek 26 marca.