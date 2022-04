Koszmarny uraz Modera, ale jest nadzieja! Michniewicz zabrał głos

Oprac.: Tomasz Brożek Reprezentacja

Jakub Moder zerwał więzadła w kolanie, co wiąże się z kilkumiesięczną przerwą. Jest jednak nadzieja na to, że reprezentant Polski zdoła dojść do formy przed piłkarskimi mistrzostwami świata w Katarze, co przyznał w "Porannej rozmowie z RMF FM" selekcjoner Czesław Michniewicz.

Zdjęcie Jakub Moder w barwach reprezentacji Polski / ZUMA/Newspix/ Neil Hanna / Sportimage / Newspix