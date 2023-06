To nie była dobra reklama możliwości polskiej piłki młodzieżowej. Mecz reprezentacji Polski U-21 stał w sporym kontraście do tego, co niedawno pokazywała reprezentacja U-17. Podopieczni Michała Probierza po bardzo słabym meczu omal nie dali się ograć Finlandii. Jej gracze byli szybsi, agresywniejsi, bardziej dążący do stwarzania sytuacji podbramkowych. Polsce cudem udało się zremisować 1:1.