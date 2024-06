Koszmarne wieści dla Polaków przed finałami Euro. Tego baliśmy się najbardziej

Do pierwszego występu reprezentacji Polski w finałach Euro 2024 pozostały już tylko niespełna dwa tygodnie. A do ostatniego? To pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi. Serwis We Global Football - jak zawsze przed wielkim turniejem - przedstawił szczegółową prognozę przebiegu zbliżających się mistrzostw Europy. Wizja, jaka się z tego wyłania, jest dla "Biało-Czerwonych" druzgocąca.