Koszmar reprezentanta Polski. To koniec marzeń o wyjeździe na Euro 2024

To były eliminacje pełne perturbacji, które zaczęliśmy z Fernando Santosem i podjęliśmy ryzyko, by zastąpić go Michałem Probierzem. To okazało się strzałem w dziesiątkę. Wywalczył awans i odbudował morale zespołu. Fani zobaczyli drużynę walczącą i zostawiającą serce na boisku

~ podkreślił Tomasz Frankowski