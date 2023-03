Przed meczem Polski z Albanią w ramach eliminacji do Euro 2024 w serca kibiców wdarła się nuta niepewności co do zasadności wyboru lokalizacji pojedynku. Okazało się bowiem, że Stadion Narodowy, na którym zaplanowano spotkanie, nie otrzymał pozytywnej rekomendacji od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego . Zalecano, by imprezę zorganizować na innym obiekcie ze względu na nieostateczne ukończenie naprawy usterki dachu.