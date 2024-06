Robert Lewandowski, Paweł Dawidowicz i Karol Świderski przez cały tydzień walczyli, by dojść do zdrowia na mecz z Holandią. Ostatecznie udało się to tylko ostatniemu z nich. Niestety, już w trakcie meczu zmieniony musiał zostać Bartosz Salamon. - Nie wiem, czy to złamanie - mówił o swoich zmiażdżonych palcach. Dziś przejdzie badania w szpitalu. W sieci krąży też niepokojące nagranie z Michałem Skórasiem.