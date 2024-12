Kosmicznie trudne zadanie Polaków. Bilans mamy fatalny

Hiszpania lub Holandia będzie rywalami Polaków w grupie G eliminacji do mistrzostw świata w 2026. To oznacza, że piłkarzy selekcjonera Michała Probierza czeka bardzo trudne lub kosmicznie trudne zadanie, a łączny bilans Polaków z tymi zespołami to 18 porażek, dziewięć remisów i cztery wygrane. Do "polskiej grupy" trafi przegrany z pojedynku Hiszpania - Holandia w 1/4 finału Ligi Narodów, który zostanie rozegrany w marcu.