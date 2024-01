Kosmiczna kwota za reprezentanta Polski. Jest na liście gigantów

Sebastian Szymański kolejny raz udowadnia, że pojęcie długiej aklimatyzacji jest mu zupełnie obce. W poprzednim sezonie Polak trafił do Feyenoordu Rotterdam z Dynama Moskwa i niemal od razu wskoczył do pierwszego składu słynnego holenderskiego klubu. W lidze wystąpił w 20 spotkaniach, zdobył dziewięć bramek, zaliczył cztery asysty i w Feynoordzie postanowili, że zrobią wszystko, by zatrzymać go na kolejny sezon.