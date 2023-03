Już 24 marca w wyjazdowym starciu z Czechami w ramach eliminacji do mistrzostw Europy, Fernando Santos zadebiutuje w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. W rozmowie z "Super Expressem" były reprezentant - Roman Kosecki wypowiedział się na temat nowego szkoleniowca, wyrażając nadzieję, że będzie on w stanie wykorzystać potencjał, jaki drzemie w naszej kadrze. Nie przebierał również w słowach, odnosząc się do naszych kadrowiczów.