Po placówkach w Kędzierzynie-Koźlu i Puławach, kolejny szpital poinformował o otrzymaniu środków finansowych od Roberta Lewandowskiego. Pieniądze będą przekazane na walkę z epidemią koronawirusa.

Niespełna dwa tygodnie temu Robert Lewandowski poinformował o przekazaniu kwoty miliona euro na walkę z epidemią koronawirusa. Znaczna część tych środków miała trafić do szpitali.



W piątek informację o otrzymanie środków podały Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu oraz szpital w Puławach. W niedzielę o przekazaniu 200 tysięcy złotych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach poinformował prezydent miasta - Andrzej Dziuba.



"Ponad 200 tysięcy złotych z tej kwoty trafiło do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Pieniądze zostaną wydane na doposażenie szpitala m.in. w sprzęt ochronny, dodatkowe butle z tlenem. Każda złotówka jest dla nas cenna - Robert Lewandowski i Anna Lewandowska bardzo dziękujemy".



Robert i Anna Lewandowscy aktywnie uczestniczą w walce z koronawirusem. Niedawno za pośrednictwem mediów społecznościowych apelowali, aby w tym trudnym momencie pozostać w domach:



- Zmobilizujcie się i zostańcie w domach. Nie spotykajcie się w większych grupach, zróbcie to nie tylko dla siebie, ale dla Waszych najbliższych i dla tych którzy ratują życie chorych 24 godziny na dobę.





