Czterech piłkarzy Lokomotiwu Moskwa miało pozytywne wyniki badań na obecność koronawirusa. W rosyjskim klubie grają reprezentacji Polski - Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus.

Dmitrij Barinow, Anton Koczenkow, Timur Sulejmanow i Roman Tugarev nie wykazują żadnych objawów i są w domowej kwarantannie, zapewnił klub.

To kolejni piłkarze Lokomotiwu, którzy są zakażeni COVID-19, wcześniej poinformowano o pozytywnym wyniku testu u Jeffersona Farfana.



Pozostali zawodnicy w czwartek udali się do ośrodka treningowego pod Moskwą, aby tam przygotowywać się do wznowienia ligi, co ma nastąpić 21 czerwca, podał klub.



Lokomotiw na razie plasuje się na drugim miejscu w tabeli.



W Rosji, według oficjalnych danych na czwartek, zanotowano 379 051 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 4142 śmiertelnych.