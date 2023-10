Kontuzja Lewandowskiego. Jest reakcja z reprezentacji Polski

Polak ucierpiał po ostrym ataku David Carmo i po kilkunastu minutach musiał zejść z boiska . Zastąpił go Torres, który w doliczonym czasie pierwszej połowy strzelił, jak się okazało zwycięską bramkę. Już w trakcie meczu popłynęły sygnały uspokajające z Barcelony, ale nie było jasne, czy uraz przeszkodzi Lewandowskiemu w występach w reprezentacji.

W czwartek głos w sprawie zajął Jacek Jaroszewski, lekarz kadry narodowej. - Robert doznał silnego stłuczenia goleni tuż nad stawem skokowym. Jest nadzieja, że nie jest to uraz wykluczający go z najbliższych meczów reprezentacji Polski. Liczymy, że czwartkowe badania to potwierdzą - cytuje Jaroszewskiego strona związkowa "Łączy Nas Piłka".