Kontrowersje w meczu Polaków. Wybuchła wielka burza, kibice są wściekli

W 31. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zakotłowało się w polu karnym naszych rywali, co mogło przynieść drugą bramkę dla reprezentacji Polski. Rene Joensen ewidentnie zagrał wówczas piłkę ręką we własnej szesnastce, co wykazały powtórki i co od razu zasygnalizowali sędziemu nasi piłkarze, domagając się rzutu karnego. Gwizdek Holendra Allarda Lindhouta jednak milczał, a VAR nie wpłynął na zmianę jego decyzji.