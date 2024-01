Koniec spekulacji. Probierz wyjeżdża z Polski. Kwestia kilku najbliższych dni

Koniec spekulacji, czas na wymierne działania. Jak informuje TVP Sport, selekcjoner Michał Probierz w najbliższych dniach uda się do Grecji, by przeprowadzić rozmowę w cztery oczy z Santiago Hezze. 22-letni Argentyńczyk z Olympiakosu Pireus w ubiegłym tygodniu otrzymał polski paszport i nic nie stoi na przeszkodzie, by reprezentował biało-czerwone barwy. Mógłby stanowić poważne wzmocnienie drugiej linii już w marcowych barażach o awans do finałów Euro 2024.