Koniec sezonu dla reprezentanta Polski. Santos ma kolejny problem

Trwa koszmar Jakuba Modera. Zawodnik Brighton z powodu kontuzji nie gra w piłkę od ponad roku. Teraz okazuje się, że - mimo wcześniejszych prognoz - jednak nie wróci do ligowej rywalizacji w tym sezonie. W wyniku dwóch przebytych operacji jego dyspozycja fizyczna wciąż uniemożliwia włączenie go do meczowej kadry. Selekcjoner reprezentacji Polski, Fernando Santos, nie skorzysta z 24-letniego zawodnika w najbliższej fazie eliminacji Euro 2024.