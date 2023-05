Koniec sezonu dla reprezentanta Polski. Fernando Santos ma nowy problem

Paweł Dawidowicz w bieżącym sezonie - jeśli akurat nie męczyły go np. kontuzje - całkiem regularnie pojawiał się w meczach Serie A w barwach Hellasu Werona , nierzadko rozgrywając pełne 90 minut dla ekipy ze Stadio Marcantonio Bentegodi.

Niestety wygląda na to, że po ostatniej potyczce " Gialloblu " z Torino będziemy musieli nieco się naczekać na kolejny występ defensora - ten został bowiem zdjęty z boiska w trakcie potyczki przeciw "Bykom" po 45 minutach i jak się okazało powodem był dosyć dokuczliwy uraz.

Paweł Dawidowicz poza grą przez trzy tygodnie. Czy Hellas poradzi sobie bez ważnego zawodnika?

Według oficjalnego komunikatu przekazanego przez Hellas Dawidowicz uszkodził ścięgno podkolanowe - tym samym będzie on musiał odpocząć o piłki przez co najmniej trzy tygodnie. To zaś oznacza, że kampania 2022/2023 już się dla niego skończyła.