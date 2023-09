Koniec Santosa? Stanowisko Engela jest jasne. Były selekcjoner zaskoczył

Santosa należy zwolnić? Jerzy Engel uważa inaczej

We wtorek przed południem w siedzibie PZPN-u doszło do spotkania Cezarego Kuleszy z Fernando Santosem. Wydawało się, że po nim PZPN ogłosi zakończenie współpracy z Portugalczykiem - takie rozwiązanie było najbardziej prawdopodobne. Stało się jednak inaczej - decyzji brak, a to oznacza, że nic nie jest jeszcze przesądzone.