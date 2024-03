Maksim Paskotsi w niespełna dwa kwadranse zapracował na to, aby otworzyć przed reprezentacją Polski autostradę do awansu do finału barażów o awans na tegoroczne mistrzostwa Europy. 21-letni obrońca, na co dzień piłkarz Grasshoppers, dopuścił się dwóch ewidentnych, a co gorsza taktycznych fauli, po których zobaczył dwie żółte kartki i w 27. minucie potwornie osłabił swój zespół.