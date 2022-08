Koniec męczarni? Kacper Kozłowski zmienił klub!

Transfer Kacpra Kozłowskiego z Pogoni Szczecin do Brighton był hitem na polskim rynku minionej zimy. I był, tyle że finansowym. "Portowcy" zainkasowali za niego 11 mln euro. Dla piłkarza zaczęła się sportowa gehenna. Nie mógł przebić się do składu. Dziś został wypożyczony do Vitesse Arnhem.

Zdjęcie Kacper Kozłowski w meczu Szwecja-Polska / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL / Newspix