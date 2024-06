Wiadomo, w kilku sytuacjach dopisało nam szczęście, Skorupski obronił kilka wspaniałych strzałów Francuzów, ale właśnie w takich meczach tworzy się drużyna i mam wrażenie, że w Dortmundzie narodziła się nowa reprezentacja Polski. Gdybyśmy w takim ustawieniu, z jednym napastnikiem, zagrali we wszystkich trzech spotkaniach Euro 2024, to może byśmy nie awansowali do 1/8 finału, ale odbiór byłby zupełnie inny

~ Jan Tomaszewski dla "Super Expressu"