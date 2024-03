Miniony rok kalendarzowy był jednym z najgorszych w nowożytnej historii reprezentacji Polski . "Biało-Czerwoni" z kretesem przegrali eliminacje do Euro 2024 , w których prowadziło ich zresztą dwóch selekcjonerów. Zaczął - i po pół roku skapitulował - Fernando Santos , a kończył Michał Probierz . Ostatecznie Polacy nie zdołali zająć żadnego z dwóch pierwszych miejsc w swojej grupie i o przepustki do Niemiec zmuszeni zostali walczyć w barażach.

W półfinale trafili na Estończyków. W teorii trudno o lepszego rywala - żeby znaleźć ich ostatnie zwycięstwo, trzeba by cofnąć się aż do stycznia zeszłego roku, kiedy to w towarzyskim starciu ograli Finlandię. W spotkaniu o punkty poprzednio triumfowali natomiast... we wrześniu 2022 roku. Pomimo tego tuż przed czwartkowym meczem na PGE Narodowym dało się w polskich kibicach wyczuć nutę niepewności. Odbudowa zaufania do reprezentacji wymaga czasu - a pierwszym krokiem miało być właśnie pokonanie Estonii.